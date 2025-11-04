Contratada pela Globo no ano passado, a apresentadora Eliana, que fazia parte do time do Saia Justa no canal GNT, finalmente terá seu próprio programa na TV aberta. Antes disso, ela passou 15 anos no SBT comandando o programa autointitulado aos domingos. Segundo informações do F5, coluna de entretenimento da Folha de S.Paulo, alguns detalhes sobre a nova atração já foram definidos pela emissora.

O programa se chamará Em Família e será exibido aos domingos. De acordo com o F5, a Globo fará ajustes na programação dominical, colocando a atração de Eliana às 12h30 e transferindo a exibição do Temperatura Máxima para às 13h55. O objetivo da emissora é que os filmes exibidos neste horário contribuam para alavancar a audiência dos jogos de futebol, que começam às 15h30.

Se você está achando essa programação um tanto familiar, é porque a grade dominical da Globo lembra bastante a do início dos anos 2010, quando o Esquenta, comandado por Regina Casé, ocupava justamente essa faixa “pré-Temperatura Máxima”.

A nova atração está prevista para estrear no dia 15 de março e deve permanecer no ar até dezembro de 2026. Dependendo do desempenho de audiência, o programa pode ser renovado — ou não — para 2027. Durante o Upfront da Globo, evento da emissora voltado ao mercado publicitário, a própria Eliana comemorou a novidade ao lado dos fãs.

“Em Família com Eliana vai celebrar a cultura brasileira através da paixão pela música de diferentes ritmos do país e pela tradição de reunir a família no domingo. A gente vai mostrar todos os cantos do Brasil através de histórias emocionantes dessas famílias musicais”, disse.