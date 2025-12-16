O monumento de 24 metros, que reproduz a Estátua da Liberdade em frente à loja Havan de Guaíba, teve a parte superior totalmente destruída após desabar durante o temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira (15). Nas imagens, é possível ver que a cabeça da escultura se desprendeu.

O corpo da estátua ficou inclinado sobre a base, apresentando rachaduras e pedaços espalhados pelo estacionamento. A base, porém, permaneceu intacta, e ninguém ficou ferido. Confira o vídeo abaixo:

De acordo com a Havan, a queda da estátua não causou feridos nem danos a terceiros. A área do incidente foi isolada, e a equipe de obras da empresa iniciou os reparos nas horas seguintes ao acidente. Uma vistoria técnica será realizada para apurar as causas do desabamento e definir as próximas ações, informou a Havan.

A loja de Guaíba permaneceu fechada durante o período. O temporal que atingiu o estado provocou registros de danos em ao menos 28 municípios do Rio Grande do Sul, conforme relatado à Defesa Civil. Rajadas de vento chegaram a 96,3 km/h em Canoas, 99,9 km/h em Passo Fundo e 83,3 km/h em Porto Alegre.

Havan no RS: detalhes da estátua que desabou — altura, peso e valor

De acordo com informações da Havan, a estátua que desabou tinha 35 metros de altura total, seguindo o padrão das unidades da rede no país. Entretanto, apenas a parte da estátua, com 24 metros, foi afetada pela queda. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível notar que a estátua não se destacou da base e que o braço foi a região mais atingida.

O valor estimado da réplica é de cerca de R$ 1,5 milhão. Produzida em fibra de vidro, a escultura pesa mais de três toneladas. Em nota, a Havan informou que todas as suas estátuas possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, município onde ocorreu o incidente, a estrutura estava instalada desde a inauguração da loja, em 2020.