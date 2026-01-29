Tempestades fortes causaram um deslizamento de terra significativo, deixando uma cidade da Itália à beira do precipício na última terça-feira (27). Mais de 1.500 pessoas precisaram deixar áreas de Niscemi, na Sicília, de acordo com a Defesa Civil.

Com cerca de 25 mil habitantes, a cidade está situada sobre um platô que, segundo as autoridades, vem cedendo de forma gradual, impulsionado pela água acumulada no subsolo. Imagens da região mostram prédios inteiros à beira do precipício após grandes trechos da encosta desmoronarem.

“É preciso deixar claro: casas localizadas na borda não podem ser ocupadas”, afirmou o chefe da Defesa Civil, Fabio Ciciliano, em entrevista em Niscemi. Ele acrescentou que os moradores das áreas afetadas serão realocados de forma permanente. Na segunda-feira (26), o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni decretou estado de emergência na Sicília, Sardenha e Calábria.

As três regiões do sul da Itália foram atingidas por fortes tempestades na semana passada. O governo destinou € 100 milhões (cerca de R$ 624 milhões) para atender às necessidades imediatas, mas autoridades locais estimam que os prejuízos ultrapassem € 1 bilhão (aproximadamente R$ 6,2 bilhões).

Retiradas aumentam tensão em moradores de Niscemi

Em Niscemi, as evacuações aumentaram a tensão entre os moradores. Alguns relatam que deslizamentos anteriores não receberam atenção das autoridades: “Disseram que preciso sair. O primeiro deslizamento aconteceu há 30 anos, e ninguém nunca fez nada”, afirmou Francesco Zarba, residente da cidade.

Nos últimos anos, a Itália tem enfrentado eventos climáticos extremos com maior frequência. Enchentes já devastaram cidades em diversas regiões, deixaram dezenas de mortos e elevaram o risco de deslizamentos, até mesmo em áreas que antes eram consideradas menos vulneráveis.