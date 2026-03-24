Se você está contando com uma pausa no dia 25 de março, é importante saber que a data não é um feriado nacional. Então, na maior parte do Brasil, o expediente segue normalmente, exceto para moradores do Ceará.

Para os cearenses, o dia 25 de março simboliza um marco histórico. Foi nessa data, ainda no século XIX, que o estado encerrou a escravidão em seu território, antes mesmo de isso acontecer no restante do país. Essa data ganhou tanta importância que, anos depois, virou um feriado oficial conhecido como Data Magna.

Quem não trabalha nesse dia?

No Ceará a folga vale para órgãos públicos, escolas e parte das empresas. Serviços essenciais continuam operando, embora possam ter horários diferentes, e no comércio muitas lojas abrem, mas cada estabelecimento define o horário de funcionamento.

No restante do Brasil, o dia 25 de março é considerado dia útil, sem qualquer alteração no funcionamento e serviços.

E bancos e serviços?

Importante lembrar que, mesmo com o feriado, alguns serviços seguem regras específicas:

Bancos: geralmente fecham para atendimento presencial, mas aplicativos e transferências funcionam normalmente;

geralmente fecham para atendimento presencial, mas aplicativos e transferências funcionam normalmente; Compras e lazer: shoppings, supermercados e postos costumam abrir, ainda que com ajustes de horário;

shoppings, supermercados e postos costumam abrir, ainda que com ajustes de horário; Transporte público: pode operar com alteração nos horários.

Ou seja, se você mora ou está de passagem pelo Ceará, o ideal é checar com antecedência o funcionamento de serviços e comércio.