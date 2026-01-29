A ideia de que a Terra poderia ter dias de 25 horas voltou a circular nas redes sociais, mas especialistas afirmam que o tema tem sido exagerado. Embora a rotação do planeta esteja, de fato, diminuindo ao longo do tempo, o processo é extremamente lento, medido em milissegundos, e não há previsão de quando um dia atingiria 25 horas.

Se isso chegar a acontecer, levará centenas de milhões de anos. De acordo com o Observatório Nacional (ON), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), essa desaceleração é conhecida e estudada há séculos.

Desde sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra vem reduzindo gradualmente sua velocidade de rotação. Segundo o pesquisador Fernando Roig, do Observatório Nacional, no começo da história do planeta, um giro completo durava entre 5 e 10 horas. Atualmente, esse período é de 24 horas.

A principal causa desse freio gradual é a interação gravitacional com a Lua: “Esse fenômeno é causado pela força de maré com a Lua, que produz um intercâmbio de energia e momento angular entre os corpos. A principal consequência disso é que a velocidade de rotação da Terra diminui, enquanto que a distância à Lua aumenta”, disse Roig.

A influência da Lua e o futuro da rotação terrestre

O principal responsável pelo desaceleramento da rotação da Terra é a interação gravitacional com a Lua. As forças de maré entre os dois corpos provocam uma troca gradual de energia e momento angular, fazendo com que o planeta gire mais devagar enquanto a distância até a Lua aumenta lentamente.

Esse processo, embora contínuo, ocorre em uma escala de tempo tão grande que suas consequências para os dias terrestres só seriam percebidas após centenas de milhões de anos. Para os humanos, portanto, o comprimento do dia permanecerá praticamente o mesmo por muitas gerações.