Descendente do clã Kardashian, a digital influencer e empresária Kylie Jenner tem apenas 28 anos de idade, mas já é dona de uma generosa fortuna, construída tanto pelo legado de sua família quanto por sua atuação em diferentes segmentos.

E vale destacar que seu império financeiro pode ser ilustrado por seus bens, que recentemente passaram a incluir uma gigantesca mansão na Califórnia que, conforme divulgado pela revista Caras, está avaliada em cerca de R$ 200 milhões (ou aproximadamente US$ 38 milhões, na cotação atual).

Projetada para oferecer uma experiência de resort particular, com uma estrutura que une conforto e entretenimento, a mansão impressiona por suas proporções grandiosas, que garantem espaço suficiente para integrar diferentes ambientes.

Apesar disso, a propriedade conta não apenas com áreas com maior iluminação natural, como ainda adota uma estética mais minimalista, popularmente adotada por outros imóveis de alto padrão situados na mesma região.

Suítes, áreas de convivência e cuidados pessoais: por dentro da mansão de Kylie Jenner

Um dos grandes destaques do imóvel é sua grande quantidade de suítes, que foram distribuídas de forma estratégica para garantir conforto aos visitantes e convidados sem abrir mão da privacidade.

Além disso, a mansão também conta com diversas salas amplas voltadas para convivência, que são perfeitas tanto para receber convidados quanto para desfrutar de momentos de lazer com o máximo de conforto.

Já na área externa, a propriedade ainda conta com piscinas de grandes dimensões, jardins e espaços planejados para eventos e áreas dedicadas ao bem-estar, voltadas para a prática de exercícios físicos, relaxamento e cuidados pessoais.

A localização da mansão em si também conta como um ponto de destaque, pois ela fica em uma área nobre da Califórnia que é conhecida por ser o endereço dos imóveis de luxo, garantindo assim uma valorização ainda maior.