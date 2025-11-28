Por mais de três décadas, o cartão físico do CPF fez parte da carteira de milhões de brasileiros — mas esse documento tradicional já não existe mais. Com a entrada em vigor da Lei 14.534/2023, o CPF passou a ser o número único de identificação do cidadão e deixou de ser emitido em formato próprio pela Receita Federal.

Agora, ele está incorporado diretamente na nova Carteira de Identidade Nacional, que reúne diferentes informações em um único documento moderno e padronizado em todo o país. A mudança busca simplificar a vida do cidadão, eliminando a necessidade de portar vários documentos e reduzindo a burocracia em cadastros públicos e privados.

Com o CPF como identificador principal, órgãos federais, estaduais e municipais passaram a adotar a mesma base numérica, evitando divergências e tornando os processos mais rápidos e seguros. Além disso, a nova Carteira de Identidade conta com recursos avançados de segurança, como QR Code e versão digital integrada ao aplicativo Gov.br.

Para quem ainda possui o antigo cartão azul ou até mesmo a versão impressa em papel — muito comum nas décadas passadas — não há necessidade de preocupação: o número continua válido. No entanto, caso o cidadão deseje atualizar seus documentos ou precise emitir a nova identidade em situações específicas, o CPF aparecerá automaticamente no novo modelo.

Como tirar a nova Carteira de Identidade

Verifique se o seu estado já está emitindo a CIN

A implementação é gradual, e alguns estados ainda estão em fase de adaptação. A maioria já emite, mas é importante confirmar no site do órgão responsável (geralmente o Instituto de Identificação ou IGP).

Agende o atendimento

A maioria dos estados exige agendamento online para evitar filas.

Procure o site do órgão emissor do seu estado (como IGP, DETRAN ou Secretaria de Segurança Pública).

Escolha data, horário e posto de atendimento.

Separe os documentos necessários

Geralmente é preciso apresentar:

Certidão de nascimento ou certidão de casamento (original e recente, sem rasuras).

CPF — não precisa levar cartão, basta o número (já será integrado automaticamente à CIN).

Comprovantes adicionais podem ser solicitados em casos específicos (ex.: nome social, tipo sanguíneo, condições de saúde).

Compareça ao posto no dia agendado

No atendimento, serão coletadas suas digitais, foto, assinatura e conferidos os documentos.

Aguarde o prazo de emissão

A nova identidade pode ficar pronta em poucos dias ou algumas semanas, dependendo do estado e da demanda.

Retire o documento ou receba em casa

Alguns estados oferecem entrega no posto; outros disponibilizam envio pelos Correios (pode ter taxa).

Acesse também a versão digital

Depois da emissão, a CIN fica disponível no aplicativo Gov.br, permitindo uso digital sempre que necessário.