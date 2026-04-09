Popularmente conhecido como “o Véio da Havan”, o empresário Luciano Hang frequentemente afirma manter um estilo de vida pessoal simples, mesmo sendo o fundador e proprietário de uma das redes varejistas mais poderosas do país.

Contudo, sua postura simples não o impediu de adquirir uma luxuosa mansão à beira-mar na Avenida Atlântica, uma das vias mais valorizadas da cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina.

E vale destacar que Hang precisou investir um valor alto para efetuar a compra, já que a propriedade, situada em um terreno de 1.415 m², está avaliada em cerca de R$ 140 milhões.

Última residência disponível na região da orla central, a mansão pertencia a uma família tradicional ligada à atividade pesqueira e, além de possuir um amplo espaço, ainda conta com uma vista privilegiada para o mar.

A localidade em que o imóvel está situado é considerada a região com o metro quadrado mais caro do Brasil. No entanto, para alguém com a fortuna de Hang, que, segundo a revista Forbes, já ultrapassa os US$ 3,2 bilhões, o investimento não representa um obstáculo.

Luciano Hang anuncia data de inauguração de unidade inédita da Havan

Seguindo firme no plano de expansão da Havan, Hang revelou nesta quinta-feira (9) quando será inaugurada uma nova unidade no Centro Histórico de Blumenau que, por sua vez, se destaca como um dos projetos mais inusitados da rede.

Isso porque, ao invés de apresentar a tradicional fachada inspirada na Casa Branca, a loja, situada na região da Rua das Palmeiras contará com uma arquitetura no estilo enxaimel.

O design do empreendimento foi definido por decisão judicial. De acordo com Hang, a obra está na reta final e, a partir de 9 de maio, o público já poderá não só fazer compras no local, mas também aproveitar o estacionamento espaçoso e a praça de alimentação disponíveis no local.