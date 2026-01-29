A queda de uma das réplicas da Estátua da Liberdade instaladas em frente a uma megaloja da Havan, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, chamou atenção pelos valores envolvidos na estrutura. Cada monumento do tipo, segundo a própria empresa, custa em média R$ 1 milhão, pesa cerca de 3 toneladas e possui 24 metros de altura, podendo chegar a 35 metros quando somado o pedestal.

O episódio ocorreu em dezembro de 2025, durante um forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul e causou estragos pelas intensas rajadas de vento registradas.

Escultura da Havan danificada

Inspiradas na Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, as esculturas fazem parte da identidade visual da rede varejista do empresário Luciano Hang. As réplicas são instaladas durante a inauguração de cada loja.

De acordo com informações divulgadas, a estátua caiu após ventos superiores a 90 km/h atingirem a região, conforme alerta vermelho emitido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Com o impacto, a escultura perdeu a cabeça e parte do corpo ficou inclinada contra a base, com rachaduras e pedaços quebrados espalhados pelo estacionamento.

A remoção da estrutura levou cerca de três horas, com os trabalhos se estendendo até por volta das 23h. Felizmente, não houve registro de feridos.

Posicionamento da empresa

Em nota oficial, a Havan reforçou que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que a área foi imediatamente isolada após a queda, seguindo os protocolos de segurança. A empresa destacou ainda que a prioridade sempre foi a proteção de clientes, colaboradores e da comunidade local.

Também foi informado que seria realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas. Na ocasião, não havia previsão para a instalação de uma nova escultura no local.

Temporal afetou dezenas de municípios

Ao todo, 53 municípios gaúchos relataram transtornos, incluindo destelhamentos, alagamentos, quedas de postes e árvores, além de falta de energia elétrica.