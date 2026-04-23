O empresário Luciano Hang chamou atenção nas redes sociais ao pedir que os brasileiros “se preparem” para o dia 9 de maio. A declaração gerou curiosidade e até especulações entre seguidores, mas o motivo por trás do alerta é bem mais concreto do que muitos imaginavam.

A data anunciada marca a inauguração de uma nova megaloja da Havan na cidade de Blumenau. O próprio empresário vem divulgando o evento como algo especial, destacando que a unidade terá características diferentes do padrão tradicional da marca, o que aumentou ainda mais a expectativa.

Diferente das clássicas fachadas inspiradas na Casa Branca, a nova loja contará com arquitetura no estilo enxaimel, típica da colonização alemã e bastante presente na região. A mudança atende também a exigências urbanísticas locais e reforça a proposta de integrar o empreendimento à identidade cultural da cidade.

Além disso, o projeto chama atenção pelo tamanho: serão cerca de 14 mil metros quadrados de área construída, o que coloca a unidade entre as maiores da rede no estado. A inauguração, marcada para um sábado às 10h, deve atrair grande público e movimentar não apenas Blumenau, mas cidades vizinhas.

Obra exigiu mudanças urbanas e promete impacto direto na região

Para viabilizar a construção da nova unidade, foi necessária uma alteração significativa na região onde a loja será instalada. A Rua Oscar Jenichen, que corta o terreno, precisou ser deslocada para permitir a integração total do espaço, incluindo a criação de uma área ampla de estacionamento para os clientes.

O projeto também passou por análises técnicas devido à localização em uma área histórica da cidade, levantando discussões sobre mobilidade urbana e impacto no trânsito. Mesmo assim, a expectativa da empresa é de que a nova loja gere empregos, aumente o fluxo de consumidores e se torne um novo ponto de destaque no comércio local.