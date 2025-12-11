As leis de trânsito garantem mais segurança aos motoristas e motociclistas, mas quem as descumpre pode enfrentar multas e até suspensão da CNH. Para quem anda de moto, é essencial atenção às regras específicas da categoria, que incluem infrações gravíssimas e pesam no bolso.

Entre as normas que mais afetam os motociclistas estão aquelas relacionadas ao uso obrigatório de equipamentos de segurança, como capacete dentro dos padrões exigidos, viseira abaixada ou óculos de proteção. A infração gera multa de R$ 293, adiciona 7 pontos à CNH e, caso o condutor seja flagrado, pode resultar na suspensão do direito de dirigir.

Além disso, conduzir a moto com documentação irregular, realizar manobras arriscadas ou transportar passageiros de forma inadequada também pode resultar em punições severas. Outra regra que merece atenção é a manutenção adequada do veículo. Circular com a moto em mau estado de conservação também configura infração grave ou gravíssima.

Esses problemas colocam em risco não apenas o condutor, mas todos que compartilham a via, e podem levar à apreensão do veículo e à perda temporária do direito de dirigir. Por fim, práticas como trafegar entre carros em alta velocidade, avançar sinal vermelho ou conduzir sob efeito de álcool são algumas das atitudes que mais geram suspensão imediata da CNH entre motociclistas.

Regras rígidas visam reduzir acidentes e salvar vidas

As medidas impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro não têm o objetivo de punir gratuitamente, mas sim de reduzir os riscos nas vias e diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas — uma das categorias mais vulneráveis no trânsito. A combinação de velocidade, exposição e menor estabilidade exige ainda mais responsabilidade por parte de quem conduz uma moto.

Por isso, o cumprimento das normas deve ser visto não apenas como obrigação, mas como uma atitude de proteção. Estar com a documentação em dia, manter o veículo em perfeito estado e respeitar os limites estabelecidos são práticas que garantem segurança ao piloto e aos demais usuários das vias.