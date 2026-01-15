Duas novas fábricas serão instaladas em Canoas, município vizinho e integrante da Região Metropolitana de Porto Alegre. A cidade deve receber um investimento estimado em R$ 23,3 milhões, com a previsão de geração de até 250 empregos diretos.

Recentemente, o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Canoas (Fumdecan) aprovou a instalação das empresas Restart Brasil e Tecnoflex no Parque Canoas de Inovação (PCI), um dos principais polos de tecnologia e desenvolvimento industrial da região metropolitana. O projeto é considerado de alto nível e deve impulsionar a economia local.

A Restart Brasil atua no desenvolvimento e fornecimento de ferramentas e equipamentos voltados à segurança e à ergonomia, com foco principalmente nas atividades de eletricistas e na manutenção de redes aéreas de energia. A empresa investe em inovação e tecnologia para reduzir riscos de acidentes e aumentar a eficiência operacional dos profissionais e das concessionárias atendidas.

A Tecnoflex, por sua vez, fundada em 2009, opera no setor de manufatura eletroeletrônica e atualmente está instalada no Distrito Industrial de Cachoeirinha. A empresa possui uma unidade fabril de aproximadamente mil metros quadrados e atende diversos segmentos do mercado eletrônico, oferecendo inclusive soluções personalizadas.

Investimento fortalece polo industrial e tecnológico da região

A chegada das duas fábricas reforça o posicionamento de Canoas como um dos principais polos de inovação e desenvolvimento industrial da Região Metropolitana de Porto Alegre. Além do aporte milionário, a instalação das empresas amplia a diversificação da matriz econômica local e estimula a atração de novos negócios ligados à tecnologia e à indústria.

A geração de até 250 empregos diretos também deve provocar efeitos positivos em cadeia, movimentando o comércio, os serviços e a renda da população. A expectativa é que o projeto consolide o Parque Canoas de Inovação como um ambiente estratégico para empresas que buscam crescimento, modernização e integração com o ecossistema regional.