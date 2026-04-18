Um dos aplicativos de e-mail mais utilizados em celulares Android, especialmente no Brasil, está com os dias contados. A Outlook Lite será oficialmente descontinuada pela Microsoft a partir de 25 de maio de 2026, encerrando um ciclo importante para milhões de usuários que utilizavam a versão mais leve do serviço.

Lançado em 2022, o aplicativo foi criado para funcionar em celulares mais simples e com conexões de internet mais limitadas, ocupando pouco espaço e consumindo menos dados. Apesar da popularidade, a empresa decidiu encerrar o suporte e já vinha preparando o fim desde 2025, quando bloqueou novas instalações do app.

A partir da data limite, o aplicativo até poderá abrir normalmente, mas deixará de cumprir sua principal função: acessar e-mails. Isso significa que os usuários não conseguirão visualizar mensagens, anexos ou compromissos dentro da plataforma, tornando o app praticamente inutilizável.

Apesar disso, há um ponto importante: as contas não serão excluídas. Todos os e-mails continuarão disponíveis por meio de outras plataformas, como a versão completa do Outlook ou até mesmo via navegador. A recomendação da Microsoft é que os usuários migrem para o app principal para continuar acessando seus dados normalmente.

O fim do Outlook Lite e o impacto para os usuários

O encerramento do Outlook Lite faz parte de uma estratégia da Microsoft de unificar seus serviços em uma única plataforma mais robusta. Com melhorias no aplicativo principal, a empresa entende que não há mais necessidade de manter versões separadas, mesmo que isso afete usuários com celulares mais simples.

Ainda assim, a mudança pode impactar principalmente quem depende de dispositivos com menor capacidade. O Outlook Lite era justamente conhecido por sua leveza e eficiência, e sua ausência pode dificultar o acesso ao e-mail para parte dos usuários, que agora precisarão buscar alternativas ou adaptar seus aparelhos para continuar conectados.