A dúvida sobre o tempo mínimo de contribuição para se aposentar é comum entre os brasileiros, especialmente após as mudanças trazidas pela Reforma da Previdência. Hoje, a resposta é: sim, é possível se aposentar com 15 anos de contribuição, mas isso depende de algumas condições específicas previstas nas regras atuais.

Para quem já contribuía antes da reforma, existe a possibilidade de aposentadoria por idade com o mínimo de 15 anos de contribuição, desde que também cumpra a idade exigida — atualmente 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Nesse caso, o benefício é concedido, mas o valor pode ser menor em comparação com quem contribuiu por mais tempo.

Já para novos segurados, ou seja, aqueles que começaram a contribuir após a reforma, a regra mudou. No caso dos homens, o tempo mínimo passou a ser de 20 anos de contribuição, enquanto para as mulheres permanece em 15 anos. Isso significa que nem todos conseguirão se aposentar com esse tempo reduzido, dependendo da situação individual.

Além disso, é importante destacar que o valor da aposentadoria está diretamente ligado ao tempo de contribuição e à média dos salários. Ou seja, quanto maior o período contribuído, maior tende a ser o benefício recebido, o que leva muitos especialistas a recomendarem um planejamento previdenciário mais longo.

Entenda o impacto das novas regras na aposentadoria

A Reforma da Previdência trouxe mudanças significativas que afetaram tanto o tempo mínimo quanto a forma de cálculo dos benefícios. Com isso, muitos trabalhadores passaram a precisar contribuir por mais tempo para garantir uma aposentadoria com valor mais próximo da renda da ativa.

Por isso, o planejamento se tornou essencial. Avaliar o tempo já contribuído, as regras de transição e as possibilidades futuras pode fazer toda a diferença na hora de decidir quando e como se aposentar, evitando surpresas e garantindo mais segurança financeira no futuro.