Colocar casca de ovo nas plantas é uma prática popular na jardinagem doméstica, mas seus efeitos nem sempre são imediatos ou tão simples quanto se imagina. A casca é rica em carbonato de cálcio, nutriente importante para o desenvolvimento das plantas, especialmente na correção da acidez do solo e no fortalecimento das estruturas vegetais.

No entanto, quando colocada inteira ou apenas quebrada sobre a terra, a casca de ovo se decompõe lentamente. Isso significa que o cálcio demora a ser absorvido pelas plantas, o que limita o efeito como adubo de curto prazo. Para que o nutriente seja melhor aproveitado, é recomendado lavar, secar e triturar bem as cascas antes de aplicá-las ao solo.

Outro ponto importante é que a casca de ovo não substitui um fertilizante completo. Ela fornece basicamente cálcio e pequenas quantidades de outros minerais, mas não contém nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio, fundamentais para o crescimento saudável das plantas.

Por isso, o uso da casca de ovo pode ser um complemento na adubação, especialmente para solos pobres em cálcio, mas não deve ser a única fonte de nutrientes. Quando bem preparada e usada de forma correta, ela pode contribuir para a saúde das plantas e para o reaproveitamento de resíduos orgânicos no dia a dia.

Como usar a casca de ovo da forma correta no cultivo

Uma das maneiras mais eficientes de aproveitar a casca de ovo é transformá-la em pó fino. Após lavar e secar bem, basta triturar as cascas no liquidificador ou pilão e misturar diretamente ao solo ou ao substrato dos vasos. Dessa forma, a liberação do cálcio ocorre de maneira mais rápida e uniforme, aumentando as chances de absorção pelas raízes.

Outra alternativa é preparar um chá de casca de ovo, fervendo o material triturado em água e utilizando o líquido após esfriar para regar as plantas. Essa técnica não faz milagres, mas pode ajudar a enriquecer o solo ao longo do tempo, especialmente quando combinada com outros tipos de adubação orgânica.