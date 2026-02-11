Embora ainda esteja apenas começando, o ano de 2026 já ficará marcado na história, considerando que um evento astronômico de proporções inéditas está programado para acontecer ainda neste mês de fevereiro.

Isso porque, na próxima terça-feira (17), ocorrerá um eclipse solar que tem chamado atenção por conta de suas diversas peculiaridades, incluindo sua aparência, que deve resultar em um verdadeiro espetáculo nos céus.

Afinal, o fenômeno, caracterizado pela passagem da Lua entre o Sol e a Terra, formará o chamado “Anel de Fogo”, que consiste na aparição da “borda” da estrela por trás do satélite natural do planeta.

O efeito ocorre por conta da distância entre os corpos, que impede que o Sol fique totalmente coberto. Com isso, ao observar os céus, será possível enxergar um círculo brilhante que se assemelha ao formato de um anel.

De acordo com agências espaciais especializadas, como a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), o eclipse não causará nenhum tipo de problema grave à Terra. Contudo, em algumas regiões, a luminosidade será afetada.

Como acompanhar o eclipse solar?

É importante destacar que, apesar de sua magnitude, o eclipse solar só poderá ser observado em locais como o sul da África, sul da América do Sul, nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, e na Antártica.

Inclusive, o efeito do “Anel de Fogo” ficará mais visível exclusivamente no continente gelado. Nas demais regiões mencionadas, o fenômeno será parcial, oferecendo proporções variadas a depender de seu posicionamento.

Estima-se que pouco mais de 220 milhões de pessoas poderão observar ao menos alguma parte do eclipse. Todavia, ainda não se sabe quanto deste total poderá acompanhar o fenômeno em sua forma total.

No Brasil, não será possível acompanhar o eclipse de forma direta. No entanto, a expectativa é de que transmissões ao vivo sejam realizadas no dia do fenômeno, permitindo que o público acompanhe tudo à distância.