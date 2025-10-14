A eleição presidencial de 2026 está se aproximando, e as especulações sobre os possíveis cenários eleitorais começam a ganhar destaque. Embora Jair Bolsonaro esteja inelegível até 2030, seu partido, o PL, continua a desempenhar um papel significativo na política brasileira. Nas eleições municipais de 2024, o PL elegeu 523 prefeitos.

Além disso, o partido teve um desempenho notável nas 103 maiores cidades do país, elegendo prefeitos em 10 delas. Esses resultados indicam uma base eleitoral sólida que pode influenciar o cenário político nas eleições presidenciais de 2026.

O desempenho do PL nas eleições municipais e nas principais cidades sugere que, caso Bolsonaro se torne elegível, ele poderia ter vantagem em regiões onde o partido mantém forte presença. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina mostram-se como redutos importantes, com eleitores fiéis e uma estrutura partidária consolidada.

Cidades médias e capitais onde o PL conquistou prefeitos podem se tornar estratégicas, funcionando como polos de mobilização para campanhas futuras. No entanto, é importante considerar que o cenário eleitoral de 2026 ainda pode sofrer mudanças, com alianças, desempenho de outros partidos e fatores socioeconômicos influenciando o resultado.

Análises preliminares apontam que Bolsonaro teria maiores chances de vitória em municípios de perfil conservador, especialmente no Sul, Centro-Oeste e algumas regiões do Sudeste, enquanto regiões mais urbanas e progressistas podem representar desafios para sua candidatura.

Dados da última pesquisa Genial/Quaest

Cenário 1º turno (1ª colocação)

Lula (PT): 32%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 24%

Michelle Bolsonaro (PL): 18%

Pablo Marçal (PRTB): 11%

Ciro Gomes (PDT): 9%

Ratinho Júnior (PSD): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%

Eduardo Bolsonaro (PL-SP): 2%

Brancos/nulos/nenhum: 6%

Indecisos: 6%

Cenário 2º turno