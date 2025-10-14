A eleição presidencial de 2026 está se aproximando, e as especulações sobre os possíveis cenários eleitorais começam a ganhar destaque. Embora Jair Bolsonaro esteja inelegível até 2030, seu partido, o PL, continua a desempenhar um papel significativo na política brasileira. Nas eleições municipais de 2024, o PL elegeu 523 prefeitos.
Além disso, o partido teve um desempenho notável nas 103 maiores cidades do país, elegendo prefeitos em 10 delas. Esses resultados indicam uma base eleitoral sólida que pode influenciar o cenário político nas eleições presidenciais de 2026.
O desempenho do PL nas eleições municipais e nas principais cidades sugere que, caso Bolsonaro se torne elegível, ele poderia ter vantagem em regiões onde o partido mantém forte presença. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina mostram-se como redutos importantes, com eleitores fiéis e uma estrutura partidária consolidada.
Cidades médias e capitais onde o PL conquistou prefeitos podem se tornar estratégicas, funcionando como polos de mobilização para campanhas futuras. No entanto, é importante considerar que o cenário eleitoral de 2026 ainda pode sofrer mudanças, com alianças, desempenho de outros partidos e fatores socioeconômicos influenciando o resultado.
Análises preliminares apontam que Bolsonaro teria maiores chances de vitória em municípios de perfil conservador, especialmente no Sul, Centro-Oeste e algumas regiões do Sudeste, enquanto regiões mais urbanas e progressistas podem representar desafios para sua candidatura.
Dados da última pesquisa Genial/Quaest
Cenário 1º turno (1ª colocação)
- Lula (PT): 32%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 24%
- Michelle Bolsonaro (PL): 18%
- Pablo Marçal (PRTB): 11%
- Ciro Gomes (PDT): 9%
- Ratinho Júnior (PSD): 5%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%
- Eduardo Bolsonaro (PL-SP): 2%
- Brancos/nulos/nenhum: 6%
- Indecisos: 6%
Cenário 2º turno
- Lula vs. Tarcísio: Lula 43% x Tarcísio 34%
- Lula vs. Michelle: Lula 44% x Michelle 34%
- Lula vs. Pablo Marçal: Lula 44% x Marçal 34%
- Lula vs. Eduardo Bolsonaro: Lula 44% x Eduardo 34%
- Lula vs. Ciro Gomes: Lula 41% x Ciro 34%
- Lula vs. Ratinho Júnior: Lula 43% x Ratinho 34%
- Lula vs. Zema: Lula 45% x Zema 30%
- Lula vs. Caiado: Lula 44% x Caiado 34%
- Lula vs. Eduardo Bolsonaro: Lula 44% x Eduardo 34%
