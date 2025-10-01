Uma aposta realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi a única vencedora do prêmio de R$ 80.688.743,70 sorteado pela Mega-Sena no último sábado (27). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o jogo foi uma aposta simples registrada em uma lotérica da capital gaúcha. Os números sorteados foram: 08, 12, 16, 19, 31 e 58.

Além do prêmio principal, 117 apostas acertaram a quina e receberão R$ 28.705 cada uma. Já outras 6.677 apostas fizeram a quadra, garantindo o valor de R$ 829. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou de forma digital, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, acessíveis em celulares, computadores e outros dispositivos. Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais. No caso das apostas online, o pagamento é realizado eletronicamente, com a possibilidade de uso do PIX.

A chance de ganhar varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas e o tipo de aposta. Em um jogo simples, com seis números — que custa R$ 6 —, a probabilidade de conquistar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Premiação da Mega-Sena

O prêmio bruto representa 43,35% do total arrecadado. Desse montante: