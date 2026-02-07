A possibilidade de “emendar” feriados ainda gera dúvidas entre trabalhadores com carteira assinada. Apesar de ser uma prática comum em muitas empresas, a chamada emenda de feriados para quem atua sob o regime da CLT não é garantida por lei e depende, em regra, da decisão do empregador.

Emenda de feriado não é obrigação legal

A legislação trabalhista brasileira não prevê regras específicas para liberar o funcionário nos dias úteis que ficam entre um feriado e o fim de semana. O que a Consolidação das Leis do Trabalho assegura, conforme o artigo 70, é o descanso nos feriados nacionais e religiosos. Fora dessas datas, cabe à empresa definir se haverá ou não expediente normal.

Isso significa que o empregador pode exigir trabalho regular nos chamados dias “imprensados”, sem necessidade de pagamento adicional ou horas extras. Caso decida conceder a folga, a empresa pode estabelecer mecanismos de compensação das horas posteriormente.

Como funciona a compensação de horas

Quando a emenda é autorizada, a compensação costuma ocorrer por meio de banco de horas ou acordos previstos no artigo 59 da CLT. Nesses casos, o trabalhador pode estender a jornada em outros dias para compensar a folga, respeitando o limite máximo de dez horas diárias.

A compensação pode ser formalizada de diferentes formas, como acordo individual, válido por até seis meses, ou acordo coletivo, que exige participação do sindicato e pode ter duração de até um ano. Há ainda ajustes mais simples, feitos dentro do mesmo mês.

Falta sem autorização pode gerar prejuízo

Se o empregado faltar por conta própria, sem liberação formal da empresa, a ausência é considerada injustificada. Além do desconto do dia não trabalhado, o trabalhador pode perder o Descanso Semanal Remunerado da semana e até sofrer advertência disciplinar.

Antes de planejar viagens ou compromissos, é recomendável consultar o calendário interno da empresa, verificar a convenção coletiva da categoria e confirmar se há saldo positivo no banco de horas.

Trabalho em feriado tem regra diferente

Diferentemente da emenda, o trabalho realizado no próprio feriado possui regras específicas. Se não houver folga compensatória, a empresa deve pagar o dia em dobro. Setores essenciais seguem escalas próprias, mas a comunicação clara entre empresa e funcionário é fundamental para evitar conflitos.

E no home office?

No teletrabalho, valem as mesmas regras do contrato e das políticas internas. Quando há controle de jornada, a lógica da emenda e da compensação é idêntica à do trabalho presencial. A orientação é acompanhar os comunicados da empresa e negociar com antecedência para evitar surpresas no salário.