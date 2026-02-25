No Brasil, trabalhadoras domésticas enfrentam uma realidade marcada por baixos salários e alta informalidade: mais de 64% da categoria recebem menos do que um salário mínimo nacional, que em 2026 está em R$ 1.621, e grande parte atua sem carteira assinada ou proteção trabalhista completa.

Essa realidade contrasta fortemente com a de alguns países europeus, onde empregos similares são remunerados de forma significativamente mais alta. Na Noruega, por exemplo, embora não exista um salário mínimo nacional legalmente único como no Brasil, acordos coletivos setoriais e o alto nível geral de salários garantem remunerações muito superiores às brasileiras.

Em muitas profissões de trabalho doméstico e de cuidado, é comum que a renda mensal de um empregado chegue a valores que, convertidos para reais, passam dos R$ 13 mil a R$ 15 mil por mês em função do forte padrão salarial local.

Esse cenário reflete não só o custo de vida mais elevado no país nórdico, mas também um mercado de trabalho que valoriza a negociação coletiva e a proteção dos direitos dos trabalhadores. Em geral, os salários na Noruega são influenciados por acordos sindicais e por setores econômicos que pagam bem acima do que é praticado em muitos outros países.

A comparação entre Brasil e Noruega evidencia disparidades profundas nas estruturas salariais e na valorização de profissões tradicionalmente associadas ao trabalho doméstico. Enquanto no Brasil a maioria das trabalhadoras luta por salários melhores e condições formais, em um país como a Noruega essas mesmas funções podem ser remuneradas com valores comparáveis ao topo da pirâmide salarial brasileira.

Diferença salarial reflete custo de vida e modelo trabalhista

Na Noruega, os altos salários estão diretamente ligados ao elevado custo de vida e a um modelo trabalhista baseado em forte negociação coletiva e ampla proteção social. Mesmo funções consideradas básicas no setor de serviços costumam ter remuneração compatível com o padrão econômico do país, que figura entre os mais desenvolvidos do mundo em indicadores de renda e qualidade de vida.

Já no Brasil, apesar de avanços na legislação voltada às trabalhadoras domésticas, a informalidade ainda é um desafio significativo. A diferença entre os dois países evidencia não apenas a disparidade cambial, mas também contrastes estruturais nas políticas de valorização do trabalho e na distribuição de renda.