Uma operação logística de grandes proporções chamou a atenção após a passagem de uma supercarreta de aproximadamente 120 metros de comprimento pela Rodovia Presidente Dutra. O comboio, equipado com 380 pneus e mais de 50 eixos, foi utilizado para transportar um transformador de 540 toneladas fabricado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O frete rodoviário da operação custou cerca de R$ 2 milhões, valor que inclui estudos técnicos, autorizações especiais, escoltas, pedágios e equipes de engenharia. A carga seguiu até o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde foi enviada para a Arábia Saudita.

Destino é um megaprojeto no Oriente Médio

O equipamento integra um lote de 14 transformadores destinados ao projeto Neom, projeto saudita que prevê a construção de uma cidade de 170 quilômetros movida a energia renovável.

Cada unidade tem 11 metros de comprimento e seis de largura. Segundo responsáveis pela logística, o conjunto dos transformadores teria capacidade para abastecer cidades de grande porte.

Engenharia sobre rodas

A “supercarreta” não é um veículo único, mas um conjunto modular montado conforme o peso e o trajeto. Quatro caminhões puxam o conjunto ao mesmo tempo, distribuindo o peso total, que pode chegar a 850 toneladas com a estrutura completa.

Antes da viagem, foi necessária a Autorização Especial de Trânsito emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O planejamento envolveu ainda a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária CCR RioSP.

Desafios até o embarque

Devido às dimensões, a rodovia precisou de bloqueios temporários e operações em horários de menor movimento. No porto, a estrutura foi desmontada para permitir o acesso ao terminal.

A exportação reforça a capacidade industrial brasileira, mas também evidencia os desafios logísticos enfrentados para cumprir os prazos do projeto bilionário.