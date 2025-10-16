A empresa WePink, da influenciadora Virgínia Fonseca e do sócio Thiago Stabile, foi proibida de realizar novas lives de vendas até comprovar, por meio de documentação, que os produtos ofertados estão realmente disponíveis em estoque. A decisão foi determinada por uma liminar do Ministério Público, que também estabeleceu multa de R$ 100 mil por live em caso de descumprimento.

Segundo a liminar, a empresa terá 30 dias para implementar um Canal de Atendimento não automatizado, com suporte realizado por atendentes humanos. O serviço deverá estar disponível em múltiplos canais, incluindo obrigatoriamente o atendimento telefônico, e deverá fornecer uma resposta inicial a cada reclamação em até 24 horas.

WePink, de Virginia Fonseca — Foto: Reprodução/Instagram da WePink

O Ministério Público de Goiás abriu ação contra a WePink após o registro de mais de 120 mil reclamações em menos de dois anos. Segundo o promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva, os principais problemas envolvem propaganda enganosa e censura nas redes sociais, com a exclusão de comentários e reclamações de consumidores.

A ação, protocolada na quarta-feira (8) em parceria com o Procon, aponta que a estratégia de “flash sales” (ofertas-relâmpago) criou um senso artificial de urgência, estimulando compras impulsivas e explorando a vulnerabilidade psicológica dos consumidores. O MP destacou ainda que o uso da imagem de Virginia potencializou o efeito.

As práticas abusivas listadas contra a WePink