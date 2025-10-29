Um bar de uísques em São Paulo relata que a venda de destilados caiu pela metade desde a crise de contaminação por metanol, com clientes optando por vinhos e cervejas. Segundo a empresa Neogrid, gim, rum, vodca e uísque registraram as maiores quedas no estado.

O dono do bar Charles Edward, na zona sul de São Paulo, diz que o faturamento caiu 10% desde o início da crise do metanol. O cantor Agenor Dias da Silva, o Kyko, fundador do local há 30 anos, afirma que os clientes habituais e os do “clube do uísque” — que representam 20% da clientela — continuaram frequentando o bar e mantendo suas preferências.

Entre os clientes esporádicos, a maioria passou a optar por bebidas fermentadas, enquanto uma pequena parte deixou de frequentar o bar. Segundo a administração do Charles Edward, cada garrafa vem com nota fiscal e selo numerado, garantindo a originalidade do produto. O bar afirma que, há 18 anos, só adquire bebidas de fornecedores homologados e indicados pelas marcas.

O bar também envia as garrafas descartadas a uma cooperativa de reciclagem, para dificultar que falsificadores as encontrem no lixo. Em nota, a ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas) afirmou que o fortalecimento da fiscalização e o combate a falsificadores são a única solução viável e duradoura.

Crise do metanol afeta vendas e preocupa consumidores

Além das perdas comerciais, a crise traz preocupações de saúde pública, já que a ingestão de metanol pode causar intoxicação grave. Especialistas e associações do setor defendem fiscalização rigorosa e rastreabilidade das bebidas como medidas essenciais para garantir a segurança dos consumidores e restaurar a confiança no mercado.