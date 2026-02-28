Reconhecida como referência em sustentabilidade e gestão, a Natura terá de pagar US$ 67 milhões (cerca de R$ 346 milhões) para encerrar uma disputa judicial nos Estados Unidos envolvendo a antiga Avon Products Inc.

O acordo foi firmado após a Justiça da Califórnia manter a condenação relacionada ao caso Chapman, que trata de alegações de contaminação por amianto em produtos de talco comercializados pela Avon anos atrás.

Diante da manutenção da sentença, a empresa optou por firmar o acordo de definitivamente. O pagamento está previsto para março de 2026 e, segundo a companhia, já estava previsto nas demonstrações financeiras.

Entenda a origem da ação

O processo teve início após uma consumidora norte-americana afirmar que o uso contínuo de talcos da Avon teria contribuído para o desenvolvimento de mesotelioma, câncer raro associado à exposição ao amianto. Em 2022, o júri fixou indenização por danos compensatórios e punitivos.

Embora tenha recorrido, sustentando que não utilizava amianto em suas formulações, a Natura decidiu selar o acordo para eliminar riscos adicionais e colocar fim ao último processo sob sua responsabilidade ligado à antiga subsidiária.

Parte do impacto financeiro deverá ser amenizado com recursos provenientes da venda de operações internacionais da Avon, incluindo ativos na América Central, República Dominicana e Rússia.

Da excelência em gestão ao acordo judicial

A condenação surge em contraste com o momento institucional vivido pela companhia no Brasil. Em 2025, a Natura foi apontada como uma das empresas com melhor gestão do país no Anuário Época 360º, liderando em desempenho socioambiental e no setor de cosméticos.