Uma gigante do varejo internacional retorna ao Brasil após dez anos fora do mercado. A Mango, marca espanhola conhecida pelo estilo elegante e preços acessíveis, havia encerrado suas operações no país em 2013, surpreendendo os consumidores. Em 2024, a empresa voltou com uma nova proposta e uma estratégia modernizada para reconquistar o público brasileiro.

Fundada em Barcelona em 1984, a Mango se destacou no mundo todo por suas coleções de alfaiataria atemporal e estilo casual clássico. No Brasil, conquistou consumidores que buscavam peças sofisticadas e versáteis. No entanto, desafios como a alta carga tributária e a burocracia acabaram levando à saída da marca do país.

Na época, a tentativa de manter as vendas pelo comércio eletrônico também não deu certo, principalmente devido à baixa adesão dos brasileiros às compras online. Hoje, porém, o cenário é diferente. Com a transformação digital dos últimos anos, os hábitos de consumo evoluíram, e os brasileiros estão muito mais familiarizados e receptivos às compras digitais.

Aproveitando essa nova realidade, a Mango optou por um retorno estratégico ao Brasil por meio de uma parceria exclusiva com a Dafiti, uma das maiores plataformas de e-commerce de moda da América Latina. Enquanto a Dafiti fortalece sua posição como curadora de grandes marcas internacionais, a Mango retoma sua expansão global com foco no público digital e conectado.

Detalhes da nova coleção da Mango

A nova coleção da Mango no Brasil, disponível exclusivamente na Dafiti, traz peças que combinam elegância e praticidade. Entre os destaques estão itens de alfaiataria minimalista, suéteres e tricôs sofisticados, peças jeanswear e acessórios, voltados para um público que valoriza estilo e conforto no dia a dia, seguindo as tendências globais da marca.

Apesar do retorno promissor, a reestreia da Mango não agradou a todos. Atualmente, as peças disponíveis vão apenas até o tamanho GG, deixando de fora parte significativa dos consumidores que buscam moda inclusiva.