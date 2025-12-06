A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, iniciou financiamentos com juros zero para pequenos empreendedores. A iniciativa integra o Programa Niterói Empreendedora, criado para impulsionar a economia local e ampliar a geração de empregos. A ação é realizada em parceria entre a Prefeitura de Niterói, o Banco Santander e a Open Co.

O programa oferece linhas de crédito sem juros para negócios que operam em Niterói há pelo menos um ano. Os financiamentos contam com carência de 12 meses e prazo total de 36 meses para pagamento. A iniciativa é voltada a Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, startups, permissionários de bancas de jornal e outros projetos especiais.

O valor disponível para financiamento depende do perfil do negócio. MEIs e trabalhadores autônomos podem acessar até R$ 21 mil. Para startups, o teto é de R$ 50 mil. Já microempresas e empresas de pequeno porte têm a possibilidade de solicitar recursos de até R$ 200 mil.

Os montantes foram estruturados para atender às demandas particulares de cada segmento, com o objetivo de ampliar os efeitos positivos na economia local. Esses recursos integram um fundo de R$ 200 milhões, formado a partir dos rendimentos dos royalties do petróleo, o que evidencia o compromisso do município com um desenvolvimento sustentável e conduzido de forma responsável.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro será responsável por orientar os empresários que desejarem participar. Além de estimular o empreendedorismo, o programa tem como meta ampliar a competitividade e incentivar a inovação entre os negócios locais. A iniciativa também almeja consolidar um ambiente mais favorável para o crescimento e a maturação das empresas da cidade.