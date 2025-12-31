As recentes alterações nas leis de cidadania na Europa mostram caminhos opostos adotados por países tradicionalmente procurados por descendentes de imigrantes. Enquanto a Itália aprovou normas que restringem o reconhecimento da nacionalidade por direito de sangue, a Alemanha reformulou suas regras para ampliar o acesso ao passaporte.

A legislação italiana passa a conceder a cidadania apenas a filhos e netos de cidadãos “exclusivamente italianos”, ou seja, que não tenham adquirido outra nacionalidade ao longo da vida. A medida, válida para pedidos feitos a partir de março de 2025, rompe com a interpretação tradicional do jus sanguinis e reduz significativamente o número de descendentes elegíveis.

Em contrapartida, a Alemanha reformou sua lei de nacionalidade em 2024, implementando mudanças significativas. Entre os principais pontos estão a redução do tempo mínimo de residência para naturalização, que passou de oito para cinco anos, e a ampliação da permissão para múltiplas nacionalidades, anteriormente considerada uma exceção.

Com a nova legislação, cidadãos alemães podem adquirir outra nacionalidade sem perder a sua, e estrangeiros naturalizados têm permissão para conservar a cidadania de origem. A lei também reforça a igualdade entre pai e mãe na transmissão da nacionalidade por descendência, observando os prazos e critérios estabelecidos legalmente.

Alemanha amplia oportunidades para descendentes e naturalizados

