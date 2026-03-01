O contraste entre os patrimônios imobiliários de dois nomes consagrados da música chama atenção. De um lado, o alagoano Djavan, que mantém um refúgio avaliado em cerca de R$ 5 milhões no litoral de Alagoas. Do outro, o porto-riquenho Bad Bunny, que vive o auge da carreira e é dono de uma mansão em Los Angeles estimada em aproximadamente R$ 41 milhões.

Luxo e projeção internacional

Aos 31 anos, Bad Bunny atravessa um dos momentos mais expressivos de sua trajetória artística. No início de fevereiro, conquistou três prêmios Grammy e, dias depois, participou do show de intervalo do Super Bowl, ampliando ainda mais sua visibilidade global.

Esse sucesso também se traduz em investimentos imobiliários. Uma de suas propriedades mais valiosas está localizada em uma área nobre de Los Angeles, conhecida por atrair celebridades. Construída em 2005, a residência tem mais de 650 metros quadrados, com oito quartos e sete banheiros, incluindo uma casa de hóspedes independente. O imóvel oferece piscina, amplas áreas de convivência, jardins bem cuidados e garagem para até seis veículos.

O artista ainda possui outra casa na mesma cidade, com perfil mais discreto e arquitetura minimalista. Já em Porto Rico, mantém uma residência em San Juan, estimada em cerca de R$ 6,2 milhões, reforçando a ligação com suas origens.

Direitos autorais e fortuna consolidada

Além dos palcos, a principal fonte de renda do cantor vem da execução de suas músicas. Estimativas apontam arrecadação anual próxima de R$ 17 milhões apenas com direitos autorais. Ele controla integralmente sua obra por meio de gravadora própria, o que amplia seus ganhos.

O legado de Djavan

Enquanto isso, Djavan, que completa 77 anos, construiu trajetória sólida tanto artística quanto empresarial. Criador da Luanda Records, mantém o domínio sobre seus fonogramas, garantindo receitas constantes com regravações e trilhas sonoras. Em São Miguel dos Milagres, no litoral alagoano, seu imóvel integra uma região onde casas à beira-mar ultrapassam os R$ 5 milhões, símbolo de uma carreira marcada por longevidade e independência.