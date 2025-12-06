A Havan acelerou seu plano de expansão e confirmou a abertura de seis novas megalojas em 2026, cada uma em uma cidade diferente. Juntas, as unidades devem criar mais de mil empregos diretos e ampliar ainda mais a presença da varejista em todas as regiões do país.

Nesta semana, o diretor de expansão da empresa, Nilton Hang, visitou Vila Velha (ES), Campos dos Goytacazes (RJ), Macapá (AP), Boa Vista (RR), Ariquemes (RO) e Caldas Novas (GO). A agenda incluiu reuniões com prefeituras, apresentação de projetos e avaliação dos terrenos selecionados para receber as futuras lojas.

Em Vila Velha (ES), o terreno já está em fase de preparação para que as obras tenham início no primeiro semestre de 2026. A nova megaloja será instalada na avenida Carlos Lindenberg, próxima ao trevo da rodovia Darly Santos, e contará com cerca de dez mil metros quadrados. Será a segunda unidade da Havan no Espírito Santo e a primeira na região metropolitana.

De acordo com Nilton Hang, o local foi escolhido por oferecer fácil acesso e atender a uma demanda crescente da região. Em Campos dos Goytacazes (RJ), o projeto foi apresentado ao prefeito e à sua equipe, e a empresa avalia que o município possui grande potencial de expansão.

Em Macapá (AP), a primeira unidade do estado será construída nas proximidades da praça do Marco Zero, o famoso ponto turístico conhecido como Meio do Mundo. Boa Vista (RR) também deve ganhar sua primeira loja, com as negociações já em estágio avançado.

A unidade de Ariquemes (RO) está planejada para o primeiro semestre de 2026, embora ainda sem data confirmada. Já em Caldas Novas (GO), o projeto segue para a fase final de contratação, com expectativa de inauguração ainda no próximo ano.