O contraste entre a fortuna milionária de Renato Aragão e a batalha judicial enfrentada por Dedé Santana evidencia caminhos financeiros distintos trilhados por dois ícones do humor brasileiro.

Em participação em um podcast em 2023, o humorista Dedé Santana comentou sobre a situação financeira de Renato Aragão, o eterno Didi. Dedé afirmou que o colega teria cerca de R$ 180 milhões em patrimônio. A partir dessa declaração, estima-se que a fortuna do artista possa ser ainda maior atualmente, considerando rendimentos e outros bens acumulados.

Dedé destacou que o colega sempre contou com orientação, especialmente de familiares, sobre a administração dos recursos, o que pode ter sido determinante para consolidar a fortuna construída ao longo dos anos.

Realidades financeiras distintas

Enquanto o patrimônio de Renato Aragão chama atenção, a situação vivida por Dedé nos últimos anos foi bem diferente. Em 2024, o humorista enfrentou uma disputa judicial envolvendo a mansão onde mora, em Itajaí (SC), avaliada em mais de R$ 3 milhões.

O imóvel, que havia sido transferido aos filhos, acabou envolvido em uma ação de execução movida por terceiros, após uma negociação imobiliária que, segundo o processo, ocorreu sem conhecimento do artista e da família. A propriedade chegou a ser alvo de penhora judicial.

Dedé recorreu por meio de embargos de terceiro, ação jurídica usada por quem não é parte direta no processo, mas se considera prejudicado. Ele alegou que sempre manteve a posse legítima do imóvel e que houve irregularidades na confissão de dívida que originou o processo.

Decisão favorável ao humorista

A Justiça reconheceu falhas no documento que deu origem à cobrança e determinou a suspensão da penhora, devolvendo ao humorista a posse sobre a residência. A decisão ainda impôs o pagamento de honorários à parte responsável pelo processo. A parte contrária chegou a apresentar recurso após a sentença.