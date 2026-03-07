A Havan fechou 2025 com resultados que impressionam; a rede registrou um faturamento de R$ 18,5 bilhões, alta de 16% em relação ao ano anterior. O lucro líquido, segundo levantamento da Exame, atingiu R$ 3,4 bilhões, valor que coloca a empresa entre as mais lucrativas no setor nacional.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela abertura de novas lojas. No ano passado, a Havan inaugurou sete megalojas, elevando o total de lojas espalhadas pelo país para 184. A meta anunciada para 2026 é alcançar 200 lojas, consolidando ainda mais a presença física da marca.

Magazine Luiza mantém liderança em receita

Enquanto isso, a Magazine Luiza segue no topo em faturamento. A companhia paulista registrou R$ 65 bilhões em 2024 e projeta crescimento próximo de R$ 70 bilhões em 2025, impulsionada por sua estrutura digital.

A companhia investiu fortemente em marketplace e canais online, garantindo que a empresa atinja grandes números sem depender exclusivamente da expansão física.

Estratégias diferentes, resultados distintos

Enquanto a Havan aposta na presença física para aumentar lucro, a Magazine Luiza foca em tecnologia e digitalização para ampliar a receita. São duas abordagens diferentes, mas que deram certo; uma concentrada em rentabilidade e outra em volume e alcance nacional.

Mesmo com faturamento menor, o lucro da Havan demonstra que investimentos em expansão de lojas podem gerar retorno financeiro significativo. Já a Magazine Luiza, com sua rede digital consolidada, se mantém líder em faturamento, sustentando o crescimento a longo prazo.