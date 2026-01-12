Enquanto alguns empresários seguem investindo na expansão de seus negócios, outros buscam alternativas para reorganizar pendências financeiras. Esse contraste fica evidente ao comparar a construção de uma nova megaloja da Havan em Maringá, no Paraná, com a recente decisão de uma empresa ligada a Eike Batista de parcelar uma dívida fiscal de R$ 91,5 mil em até 200 vezes junto à União.

Nesta segunda-feira (12), a União, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ajuizou uma ação de execução fiscal na Justiça Federal do Rio de Janeiro para cobrar uma dívida de R$ 91.533,75 da empresa IKOS Capital Management S.A., na qual Eike Batista figura como corresponsável solidário.

O débito foi parcelado em outubro, em um acordo que prevê o pagamento em 200 prestações, com valores entre R$ 436,08 e R$ 915,33. De acordo com dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a IKOS possui capital social declarado de R$ 22,3 milhões e atua como holding de instituições não financeiras.

Os dois episódios evidenciam momentos distintos vividos por grandes nomes do empresariado brasileiro. De um lado, a Havan aposta na expansão física e no fortalecimento de sua presença regional; de outro, empresas ligadas a Eike Batista recorrem a mecanismos legais para equacionar dívidas com o poder público.

A construção da megaloja da Havan em Maringá simboliza a estratégia de crescimento adotada pela rede varejista, que segue ampliando sua atuação em diferentes regiões do país. O investimento reforça a aposta no varejo físico e no fortalecimento da marca, mesmo em um cenário econômico marcado por desafios e oscilações no consumo.

Em sentido oposto, o parcelamento da dívida fiscal envolvendo a IKOS Capital Management evidencia uma fase de ajuste financeiro para empresas ligadas a Eike Batista. A adesão ao parcelamento em longo prazo mostra o uso de instrumentos legais para regularizar pendências com a União, evidenciando contrastes claros entre expansão agressiva e reestruturação financeira no empresariado brasileiro.