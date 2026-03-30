Duas grandes varejistas brasileiras voltaram ao centro das atenções após decisões judiciais envolvendo relações de trabalho. De um lado, a Havan sofreu uma derrota na Justiça após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) manter a condenação da empresa ao pagamento de indenização a uma ex-funcionária vítima de situações consideradas humilhantes no ambiente profissional.

Segundo o processo, a funcionária relatou episódios de constrangimento e comentários inadequados feitos por um superior, o que caracterizou assédio moral. A Justiça entendeu que as condutas ultrapassaram os limites aceitáveis no ambiente de trabalho, resultando na condenação da empresa ao pagamento de indenização. A decisão foi mantida em instâncias superiores.

Já a Magazine Luiza também enfrentou decisão desfavorável na Justiça do Trabalho. Um vendedor foi indenizado após comprovar que era obrigado a participar de rituais motivacionais, incluindo o canto do hino da empresa durante o expediente. Para o tribunal, a prática foi considerada constrangedora e abusiva, especialmente por ocorrer de forma obrigatória.

Os dois casos reacendem o debate sobre os limites das práticas empresariais e a necessidade de ambientes de trabalho saudáveis. Especialistas apontam que ações motivacionais e culturais são válidas, desde que não exponham ou constranjam funcionários. As decisões judiciais servem como alerta para empresas de todo o país sobre a importância de respeitar direitos trabalhistas.

Decisões judiciais acendem alerta sobre práticas no ambiente corporativo

Os episódios envolvendo grandes empresas mostram que a Justiça do Trabalho está cada vez mais atenta a possíveis excessos dentro do ambiente corporativo. Situações que antes eram tratadas como “cultura da empresa” ou dinâmicas motivacionais agora passam por uma análise mais rigorosa, especialmente quando envolvem constrangimento, exposição ou pressão sobre os funcionários.

Com isso, cresce a necessidade de revisão nas políticas internas e treinamentos das equipes de gestão. Empresas que investem em um ambiente respeitoso e equilibrado tendem a evitar problemas judiciais e ainda fortalecem sua imagem no mercado, além de melhorar o engajamento e bem-estar dos colaboradores.