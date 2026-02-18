O empresário Luciano Hang, fundador da rede de lojas Havan, chamou a atenção do mercado imobiliário recentemente ao adquirir uma mansão avaliada em cerca de R$ 140 milhões em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A propriedade é atualmente a única casa unifamiliar à beira-mar na principal Avenida Atlântica, um dos endereços mais caros do país.

Essa aquisição imobiliária contrasta com a trajetória do empresário Eike Batista, que também mantém um imóvel de alto padrão no Brasil, mas em contexto diferente. Batista, que já foi considerado um dos homens mais ricos do país, possui uma mansão na Zona Sul do Rio de Janeiro avaliada em cerca de R$ 20 milhões, localizada em um bairro nobre com vista para ícones da cidade.

A diferença entre os dois casos reflete trajetórias distintas no mundo dos negócios. Hang conseguiu manter e expandir seus investimentos, diversificando suas frentes — incluindo empreendimentos imobiliários de luxo — enquanto Batista, depois de anos de grandes fortunas, passou por fases de dificuldades econômicas e reestruturações pessoais e profissionais.

Embora ambos continuem ligados ao universo empresarial, a forma como investem e preservam seu patrimônio destaca caminhos opostos no universo da alta renda no Brasil. Esses movimentos também chamam atenção para o cenário imobiliário em cidades como Balneário Camboriú e no Rio de Janeiro, onde a demanda por imóveis exclusivos cresce entre investidores de alto poder aquisitivo.

Da era de bilionário ao colapso financeiro

Eike Batista viveu uma das trajetórias mais emblemáticas do empresariado brasileiro nas últimas décadas. No auge, chegou a figurar entre os homens mais ricos do mundo, impulsionado principalmente pelo crescimento do grupo EBX e pelas expectativas em torno da petroleira OGX.

O discurso ambicioso e os projetos bilionários o colocaram no centro do mercado financeiro e transformaram seu nome em sinônimo de sucesso e expansão acelerada. A partir de 2013, no entanto, a frustração de metas de produção de petróleo e o colapso de suas empresas desencadearam uma rápida perda de patrimônio.

A crise financeira foi seguida por investigações na Operação Lava Jato, condenações judiciais e a prisão do empresário. Desde então, Eike tenta reconstruir sua imagem e retomar atividades empresariais, mas sua trajetória permanece como um dos maiores exemplos de ascensão meteórica e queda abrupta no mundo dos negócios no Brasil.