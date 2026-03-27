Quando falamos de varejo, é comum darmos maior destaque para dois números: faturamento e patrimônio. E é justamente nisso que surge a comparação entre a força global da Shopee e a trajetória de Luiza Helena Trajano, dona da Magazine Luiza.

Patrimônio de “rainha”

À frente da Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano construiu uma das maiores histórias do varejo brasileiro. Mesmo após oscilações no mercado, seu patrimônio segue em destaque.

Em 2023, o número era estimado em cerca de R$ 3,48 bilhões. Já em 2024, houve uma queda para aproximadamente R$ 1,36 bilhão, impactado principalmente pela desvalorização das ações da empresa. Ainda assim, estamos falando de uma fortuna bilionária.

Diferente de empresas que crescem rapidamente no digital, como a Shopee, o patrimônio de Luiza Helena Trajano é resultado de expansão gradual. Aos poucos ela transformou uma rede de lojas físicas em uma potência nacional, apostando na digitalização e na proximidade com o consumidor.

Contraste com novos bilionários

Enquanto isso, nomes como Forrest Li, dono da Shopee, acumulam grandes fortunas em menos tempo. Em 2024, o patrimônio dele era estimado em US$ 3,6 bilhões (R$ 18 bilhões), impulsionado pelo sucesso da Sea Limited, dona da loja de e-commerce, mas também responsável por jogos como o Free Fire. Ainda assim, esse número está muito ligado à expansão rápida dessas empresas globais e digitais.

Mais que números, legado

Por isso, mesmo diante de novos bilionários e empresas globais, Luiza Helena Trajano consegue se manter como uma “rainha” do varejo, isso não apenas pelo dinheiro, mas pela história que construiu até chegar lá.