Alguns bilionários gostam de mostrar poder com carros caríssimos, enquanto outros preferem algo simples, mas que tem muito significado. É o caso do empresário Eike Batista e do dono das lojas Havan, Luciano Hang.

Garagem de milhões de Eike Batista

Eike sempre foi apaixonado por carros e, durante sua trajetória, colecionou diversos veículos exclusivos. Entre os modelos que já teve, um dos mais famosos é o McLaren SLR, um superesportivo raro e muito potente, com valor que varia amplamente. Dependendo da versão, estado de conservação e raridade, o veículo pode chegar a custar mais de R$ 15 milhões.

Mas, a lista não para por aí não: o empresário também já teve uma uma Range Rover Vogue, uma Lamborghini Aventador, uma BMW X5, um Smart Fortwo, uma Porsche Cayenne Turbo S e um Toyota SW4.

Ou seja, uma coleção variada, com carros de luxo, SUVs e até um compacto. O que todos têm em comum é desempenho, status e valor alto.

Foto: Reprodução/BBC Brasil

Carro simples do dono da Havan

Enquanto isso, Luciano Hang segue outro caminho. Mesmo sendo bilionário, ele chama atenção por manter um carro bem mais simples: um Fiat 147 amarelo, ano 1979.

Esse modelo não é valioso pelo preço, mas pela história. Foi o primeiro carro que ele teve quando era jovem, no início da vida profissional. Na época, o veículo era usado pelo empresário no dia a dia, e hoje, representa uma fase de muito esforço.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois estilos diferentes

A diferença entre os dois é clara: Eike Batista investe em carros que impressionam pelo luxo e pela potência, e Luciano Hang valoriza um carro antigo por tudo o que ele representa em sua história de vida. No fim, cada um escolhe o que faz mais sentido.