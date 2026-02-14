Eike Batista e Luciano Hang são nomes que representam o empresariado brasileiro, mas que tomaram caminhos opostos.

De um lado, Eike Batista, que construiu um patrimônio apostando em óleo e gás, mas perdeu sua fortuna bilionária. Do outro, Luciano Hang, dono da Havan, que expandiu seu patrimônio ao diversificar investimentos para além do varejo tradicional.

Trajetória de Eike Batista

Em 2012, a OGX, principal empresa do grupo EBX de Eike Batista, anunciou a descoberta de petróleo na Bacia de Santos, em uma área considerada promissora por estar no pré-sal, porém em águas rasas.

As estimativas iniciais indicavam reservas que poderiam chegar a até 4 bilhões de barris, o que provocou entusiasmo no mercado financeiro e valorização das ações da empresa.

A expectativa era de que a OGX entrasse rapidamente na fase de geração de caixa. No entanto, testes posteriores frustraram as projeções.

A partir de 2013, Eike perdeu o controle de seus negócios, viu sua fortuna evaporar e enfrentou processos judiciais que marcaram a derrota de seu patrimônio.

Hoje, mais de uma década depois, Eike mantém atuação discreta, mas já comentou uma possível venda de projetos criados ainda na fase de expansão de seu império, como o Porto Sudeste e a mina Morro do Ipê, hoje sob controle de grupos internacionais.

Luciano Hang e a diversificação fora do varejo

Em sentido oposto, Luciano Hang construiu uma estratégia baseada na diversificação patrimonial. Embora seja conhecido pelo comando da rede varejista Havan, o empresário ampliou seus investimentos para outros setores.

Um exemplo dessa ampliação é sua frota aérea particular, composta por jatos executivos e helicópteros, que garante a fácil mobilidade e presença em diferentes regiões do país. Além disso, Hang investiu pesado no mercado imobiliário de luxo.

O empresário adquiriu uma mansão à beira-mar em Balneário Camboriú (SC) por cerca de R$ 140 milhões, se tornando o único dono de uma casa unifamiliar em um dos trechos mais valorizados da Avenida Atlântica. Paralelamente, Hang mantém também negócios no setor de combustíveis com o Posto Havan.

O contraste entre os dois reforça a ideia de que, embora apostas em um único negócio podem gerar ganhos rápidos, a diversificação costuma ser o caminho mais seguro para preservar e ampliar o patrimônio financeiro.