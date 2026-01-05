Conhecido nacionalmente pelo sucesso da rede de lojas Havan, que transformou Luciano Hang em um dos empresários mais ricos do país, o empreendedor também aposta em outros setores além do varejo. Entre eles está o Posto Havan, um negócio bem menos comentado e que não alcança o mesmo desempenho financeiro das megastores.

O Posto Havan foi criado em 2001, em Brusque (SC), com atuação voltada inicialmente apenas para a comercialização de combustíveis. Com a consolidação da marca Havan e o crescimento do movimento de consumidores nas áreas onde a rede passou a operar, o negócio acabou sendo expandido, incorporando outros serviços ao longo do tempo.

O negócio opera em regime ininterrupto, 24 horas por dia, e conta com lojas de conveniência que oferecem alimentos, bebidas e serviços de atendimento rápido, funcionando como um complemento às atividades principais do empresário. Hoje, o Posto Havan mantém unidades em Araranguá, Barra Velha e Palhoça, todas localizadas em pontos estratégicos de Santa Catarina.

Enquanto essa operação avança de maneira mais discreta, a Havan continua se destacando no varejo nacional. Segundo um ranking divulgado pelo jornal Valor Econômico, a rede alcançou a liderança em rentabilidade entre as varejistas brasileiras.

Do pequeno negócio ao comando de um império varejista

Luciano Hang construiu sua trajetória a partir de uma atuação empreendedora marcada por expansão agressiva e forte presença de marca. Ao longo dos anos, transformou a Havan em uma das maiores redes de varejo do país, apostando em lojas de grande porte, identidade visual marcante e uma estratégia voltada ao consumo popular.

Além do crescimento empresarial, Hang se tornou uma figura pública de grande visibilidade, influenciando debates econômicos e ampliando sua atuação para além do varejo tradicional. Sua trajetória reflete a combinação entre ousadia nos negócios e capacidade de adaptação, que ajudou a consolidar seu nome entre os principais empresários do Brasil.