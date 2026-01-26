Enquanto Luciano Hang, dono da Havan, já conta com pelo menos duas frentes de negócio — a rede de lojas e uma cadeia de postos que gera receitas milionárias há décadas — que contribuem para seu patrimônio bilionário, muitos outros milionários concentram seus ganhos em uma única fonte de renda.

A principal vantagem de diversificar fontes de renda está na estabilidade e na capacidade de crescimento do patrimônio. No caso de Luciano Hang, além das lojas da Havan, ele mantém um empreendimento criado há 25 anos que fatura R$ 1,66 milhão por mês, funcionando praticamente de forma autônoma e garantindo uma receita consistente mesmo em períodos de instabilidade econômica.

Por outro lado, muitos milionários construíram suas fortunas concentrando esforços em apenas uma área, seja um cargo executivo, investimentos em ações específicas ou propriedades de alto valor. Embora essa abordagem possa gerar ganhos expressivos, ela também aumenta os riscos: qualquer mudança no mercado ou na operação pode impactar diretamente todo o patrimônio.

Alguns bilionários alcançaram sua fortuna trabalhando para outras empresas, sem precisar fundar ou herdar negócios. Entre eles estão nomes como Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft; Eric Schmidt, ex-líder do Google; Ramzi Musallam, à frente da Veritas Capital; John Brown, ex-CEO da Stryker Corp e Charles Simonyi, antigo arquiteto de software da Microsoft.

Essas trajetórias mostram como a ascensão corporativa e a valorização do desempenho dentro de grandes empresas podem gerar fortunas bilionárias, mesmo sem múltiplas fontes de renda ou empreendimentos próprios.