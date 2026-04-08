O narrador Luis Roberto precisou se afastar temporariamente das transmissões da TV Globo para realizar um tratamento médico, o que o deixará fora da cobertura da próxima Copa do Mundo. A ausência do principal locutor da emissora abre uma lacuna importante justamente no momento em que o canal se prepara para um dos maiores eventos do esporte mundial.

Diante desse cenário, a Globo já avalia internamente quem assumirá as transmissões da Seleção Brasileira, incluindo jogos decisivos e a grande final do torneio. Entre os nomes mais cotados, aparecem Gustavo Villani e Everaldo Marques, que despontam como as principais opções para substituir o veterano durante sua recuperação.

Nos bastidores, a tendência é que Gustavo Villani assuma o posto de narrador principal, o que automaticamente o colocaria como uma espécie de “novo Galvão Bueno” da emissora — título simbólico dado a quem narra os jogos da Seleção em Copas do Mundo. Villani já tem experiência com partidas do Brasil em diferentes plataformas e é bem avaliado pelo público.

Com passagens por grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ainda na época da Fox Sports, Villani reúne bagagem e visibilidade para assumir o desafio. Caso a escolha se confirme, a próxima Copa pode marcar uma nova fase nas transmissões esportivas da Globo, com a consolidação de uma nova voz à frente dos grandes jogos.

Ausência de narrador provocará mudanças

O afastamento de Luis Roberto também provoca um efeito direto na grade de transmissões da Globo ao longo da temporada. O profissional estava escalado para narrar jogos importantes do Campeonato Brasileiro, além de partidas decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores, o que obrigou a emissora a redistribuir essas coberturas entre equipes do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Com a reorganização interna, novos nomes também ganham espaço, como Bruno Cantarelli, que pode se consolidar nas transmissões digitais e no Premiere. A estratégia da emissora é manter o alto nível das coberturas enquanto dá suporte total à recuperação do narrador titular, ao mesmo tempo em que prepara substitutos para desafios cada vez maiores ao longo da temporada.