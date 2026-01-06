A Havan informou que irá antecipar o pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) — benefício conhecido internamente como “14º salário” — para o dia 16 de janeiro de 2026. Segundo o empresário Luciano Hang, cerca de 22 mil colaboradores terão direito a receber “um salário extra” logo no começo do ano.

O comunicado foi feito pelo próprio Luciano Hang por meio das redes sociais. Segundo ele, a empresa optou por antecipar o pagamento do PPR — tradicionalmente realizado em fevereiro — para o dia 16 de janeiro, beneficiando cerca de 22 mil colaboradores.

Na postagem, o empresário reforçou que o valor equivale a um “14º salário” e destacou que a Havan mantém a política de compartilhar os resultados com sua equipe. A divulgação ocorre em meio a investimentos de R$ 100 milhões em uma nova megaloja e à entrega de vale-compra aos colaboradores.

De acordo com a Havan, o Programa de Participação nos Resultados (PPR) é um benefício concedido aos colaboradores conforme o cumprimento de metas corporativas, garantindo um valor adicional ao longo do ano, equivalente a um salário extra. A apuração do benefício leva em conta dois indicadores principais: desempenho em vendas e controle das despesas operacionais.

Havan planeja construção de megalojas

A Havan acelerou seu plano de expansão e confirmou a abertura de seis novas megalojas em 2026, cada uma em uma cidade diferente. Juntas, as unidades devem criar mais de mil empregos diretos e ampliar ainda mais a presença da varejista em todas as regiões do país.

No fim de dezembro, o diretor de expansão da empresa, Nilton Hang, visitou Vila Velha (ES), Campos dos Goytacazes (RJ), Macapá (AP), Boa Vista (RR), Ariquemes (RO) e Caldas Novas (GO). A agenda incluiu reuniões com prefeituras, apresentação de projetos e avaliação dos terrenos selecionados para receber as futuras lojas.