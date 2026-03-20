A diferença entre as maiores fortunas do Brasil chama atenção e revela o tamanho da concentração de riqueza no país. A empresária Vicky Safra, considerada a mulher mais rica do Brasil, possui um patrimônio estimado em cerca de R$ 140 bilhões, segundo rankings recentes da revista Forbes. Esse valor coloca a bilionária entre as pessoas mais ricas do mundo.

Enquanto isso, o empresário Luciano Hang, fundador da Havan, também figura entre os bilionários brasileiros, mas com uma fortuna consideravelmente menor. Seu patrimônio é estimado entre cerca de R$ 12 bilhões e R$ 17 bilhões, dependendo da cotação e das variações de mercado. Mesmo assim, o valor ainda é considerado extremamente alto.

A trajetória dos dois bilionários, no entanto, é bastante diferente. Vicky Safra herdou e administra parte do império financeiro construído por seu marido, o banqueiro Joseph Safra, enquanto Luciano Hang construiu sua fortuna a partir do varejo, expandindo a Havan de uma pequena loja para uma das maiores redes de departamentos do Brasil.

Apesar da grande distância entre os patrimônios, ambos representam exemplos do poder econômico concentrado em diferentes setores da economia brasileira. Enquanto o setor bancário continua liderando o ranking de bilionários, o varejo também mostra força, especialmente com empresas que conseguem crescer em escala nacional.

Fortunas bilionárias revelam desigualdade e diversidade de setores

O ranking de bilionários da Forbes mostra que o Brasil possui dezenas de pessoas com patrimônio superior a bilhões de dólares, distribuídas em áreas como finanças, indústria, tecnologia e varejo. Nos últimos anos, inclusive, aumentou o número de mulheres entre os super-ricos, ainda que elas sejam minoria nesse grupo.

Essas diferenças gigantescas entre fortunas também evidenciam a desigualdade econômica no país. Enquanto alguns acumulam bilhões, grande parte da população ainda enfrenta desafios financeiros no dia a dia, o que mantém o debate sobre distribuição de renda e oportunidades em evidência no cenário nacional.