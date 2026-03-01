O universo da velocidade movimenta cifras que impressionam até mesmo quem já está acostumado com o luxo das celebridades. Se Neymar circula com uma Ferrari avaliada em milhões, no topo do automobilismo mundial os números atingem outro patamar. Um carro de Fórmula 1, como o utilizado por Lewis Hamilton, pode custar cerca de R$ 120 milhões.

Tecnologia que vale ouro

A Fórmula 1 representa o que há de mais avançado na engenharia automotiva. Cada monoposto é desenvolvido ao longo de anos, reunindo pesquisa, inovação e materiais de altíssimo desempenho. Segundo a Motor Sport Magazine, o custo de um carro completo gira em torno de US$ 20 milhões, podendo variar conforme as atualizações aplicadas durante a temporada.

Grande parte desse valor está concentrada no conjunto motriz. Os motores híbridos — que combinam combustão interna e sistemas elétricos — respondem por aproximadamente 75% do custo total. São peças produzidas sob medida, com ligas ultraleves e tecnologia de ponta, pensadas para extrair desempenho máximo em frações de segundo.

Desde 2021, as equipes operam sob um teto orçamentário definido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Em 2024, o limite estipulado é de US$ 135 milhões, excluindo salários de pilotos e despesas com marketing.

Luxo sobre quatro rodas

Fora das pistas, o luxo também chama atenção. Neymar, atualmente no Santos, adquiriu uma Ferrari Purosangue, modelo SUV da tradicional marca italiana, com preço inicial de R$ 7,5 milhões. O veículo escolhido pelo jogador é na cor preta, com detalhes em vermelho metálico perceptíveis sob determinada iluminação, e entrega 725 cavalos de potência.

Quando chegou ao Brasil, em 2023, o modelo registrou fila de espera de até dois anos. Além do valor elevado, a fabricante impõe critérios rigorosos para a venda, tornando a aquisição restrita a um seleto grupo de compradores.

Enquanto o atacante brasileiro ostenta exclusividade nas ruas, nas pistas o investimento é ainda mais alto — reflexo de uma indústria movida por tecnologia extrema e cifras milionárias.