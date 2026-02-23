Superando em 16% seus números de 2024, a varejista Havan, comandada por Luciano Hang (popularmente conhecido como “Véio da Havan”) quebrou recordes ao alcançar um faturamento de R$ 18,5 bilhões só no ano passado, registrando assim um importante marco para a empresa.

Entretanto, embora os resultados sejam significativos e posicionem a Havan em uma posição privilegiada no segmento, é importante lembrar que a varejista de Brusque, no norte de Santa Catarina, ainda está muito atrás da gigante paulista Magazine Luiza.

Só em 2024, a empresa, comandada pela família Trajano, alcançou um faturamento de R$ 65 bilhões. E com o investimento em um sofisticado ecossistema digital e em canais de vendas online, surgiram expectativas de superar os R$ 70 bilhões em 2025.

Em meados de julho do ano passado, a administração da Magazine Luiza esclareceu que o valor mencionado não se tratava de um guidance oficial, mas de uma projeção de crescimento. Todavia, levando em conta o alto faturamento anual da empresa, não era difícil imaginar que o número pudesse ser alcançado.

Havan dispara em lucros líquidos

Por mais que a Magazine Luiza se destaque por seu faturamento anual, a empresa comandada por Luciano Hang sai na frente em outro fator econômico: o de lucro líquido, superando a varejista de Franca.

Conforme divulgado pelo portal Exame, a Havan encerrou 2025 de forma histórica, conquistando um lucro líquido de R$ 3,4 bilhões e, com isso, excedendo com folga a média do setor.

E vale destacar que, embora a empresa também tenha investido no comércio digital, o crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão física, o que ampliou o fluxo de clientes ao longo do ano.

Só em em 2025, a Havan inaugurou mais sete megalojas, alcançando 184 unidades em operação. Considerando os planos da empresa de chegar a 200 lojas em 2026, é esperado que novos recordes sejam registrados.