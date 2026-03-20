Nesta semana, os torcedores do Santos Futebol Clube foram surpreendidos pelo anúncio da demissão do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que teve sua complicada trajetória no comando do alvinegro paulista encerrada na quarta-feira (18).

Diante da necessidade de anunciar um treinador com mais experiência, o clube optou pela contratação de Alexi Stival, mais conhecido como Cuca, para assumir o cargo pela quarta vez em sua carreira.

Demitido do Atlético Mineiro em agosto do ano passado, poucos dias após uma derrota de 2 a 0 contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, Cuca entrará em ação de forma imediata, dando sequência à atual temporada do Santos.

E vale destacar que, apesar da urgência da contratação, seu salário será relativamente menor do que o de Vojvoda, pois enquanto o argentino recebia quase R$ 2 milhões, Cuca contará com uma remuneração mensal de apenas R$ 1 milhão.

Ainda assim, ele se mostrou animado para retornar ao comando do time paulista mais uma vez, afirmando por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do Santos que pretende ajudar na superação do momento difícil vivido pelo alvinegro atualmente.

Contratação de Cuca gera polêmica

Embora o saldo de Cuca com o Santos seja extremamente positivo, uma vez que, em suas passagens anteriores, ele acumulou cerca de 31 vitórias, a contratação gera certa apreensão por conta de uma antiga polêmica envolvendo o treinador.

Afinal, na época em que ainda jogava pelo Grêmio, Cuca e outros jogadores da equipe como Henrique Arlindo Etges, Fernando Luís Castoldi e Eduardo Henrique Hamester, acabaram sendo acusados de abusar sexualmente de Sandra Pfäffli, que tinha apenas 13 anos.

Com o passar do tempo, o caso acabou sendo anulado, e os acusados não chegaram a cumprir pena. Contudo, apesar de a história ainda gerar controvérsias, a diretoria do Santos acredita que o histórico do treinador pode contribuir para amenizar a situação (via Terra).