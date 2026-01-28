A expressão “bom dia a todos” costuma gerar dúvidas em textos formais, especialmente quanto ao uso da crase. Para definir a forma correta, é necessário observar a presença da preposição, do artigo definido e a palavra que a acompanha, conforme a norma-padrão da língua.

No trecho “a todos”, a palavra “todos” é um pronome indefinido, informação fundamental para a aplicação da regra da crase. A norma da língua portuguesa define critérios específicos para o uso do acento indicativo, considerando a relação entre a preposição “a” e o termo que vem em seguida.

Quando não há artigo definido feminino “a” ou “as” após a preposição, não se justifica o uso do acento grave. Em “a todos”, há apenas a preposição exigida pela construção da frase, sem a presença de artigo feminino que permita a fusão. Por isso, a forma correta é “Bom dia a todos”, sem crase.

O equívoco em “Bom dia à todos” acontece porque a crase só ocorre com a união de preposição e artigo definido feminino. Como “todos” é um pronome indefinido masculino plural e não admite artigo feminino, o acento grave não deve ser utilizado nesse caso.

Por que a crase nunca aparece antes de “todos”

A crase depende sempre da combinação entre preposição e artigo definido feminino, o que não ocorre diante do pronome “todos”. Por ser um pronome indefinido masculino plural, ele não admite artigo feminino, eliminando qualquer possibilidade de uso do acento grave nessa construção.

Essa regra vale não apenas para a expressão “bom dia a todos”, mas também para outros casos semelhantes, como “agradeço a todos” ou “dedico este prêmio a todos”. Em situações assim, a presença exclusiva da preposição “a” confirma que a grafia correta é sempre sem crase.