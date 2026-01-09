Mais um episódio considerado perdido do seriado Chaves foi encontrado por um fã. A descoberta foi confirmada nas redes sociais pela conta oficial do Grupo Chespirito, empresa responsável pela gestão dos produtos ligados à obra de Roberto Gómez Bolaños.

Segundo a publicação, o episódio foi gravado em Cancún, no México, embora ainda existam poucos detalhes sobre o conteúdo. “Não foi só Acapulco”, diz a legenda. “Chaves e a vizinhança também visitaram Cancún. O colecionador porto-riquenho Scoobyonda localizou uma gravação parcial de Chespirito com o elenco na praia”, acrescentou o grupo.

O fã-clube brasileiro Fórum Chaves também comemorou a descoberta. “O colecionador Scoobyonda, de Porto Rico — o mesmo que encontrou o episódio das goteiras na casa do Seu Madruga —, localizou mais essa preciosidade: um episódio do programa Chespirito com os personagens de Chaves nas praias de Cancún”, informou o grupo.

🚨 EPISÓDIO PERDIDO DO CHAVES ENCONTRADO!



Chaves não foi só a Acapulco. Também esteve em Cancún!



O colecionador "scoobyonda", de Porto Rico, que encontrou o episódio das goteiras na casa do Seu Madruga, achou mais essa preciosidade: um episódio do programa "Chespirito" com os… pic.twitter.com/urtMfcS8AK — Fórum Chaves (@ForumChaves) January 6, 2026

De acordo com o Fórum Chaves, o material teria sido produzido por volta de 1981 e reexibido em 1983. “Há anos sabíamos que essa história poderia existir e, agora, ela foi localizada em uma gravação parcial. O episódio é possivelmente de 1981 e teria sido reprisado em 1983”, completou.

Os episódios perdidos de Chaves

Segundo o portal NaTelinha, estima-se que cerca de 80 episódios do seriado estejam desaparecidos, além de vários capítulos de Chapolin, atualmente espalhados por diferentes partes do mundo. Ocasionalmente, como ocorreu agora, fãs acabam encontrando e disponibilizando esses registros na internet, geralmente por meio de gravações feitas durante as exibições originais.

A Televisa nunca se manifestou oficialmente sobre o paradeiro desse acervo, mas há especulações de que parte do material tenha sido perdida em uma época em que era comum reutilizar fitas, gravando novos programas sobre os conteúdos originais. Danos físicos e a oxidação natural das mídias também podem ter contribuído para o desaparecimento desses episódios.