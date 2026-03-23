As escolas da rede municipal de Pelotas tiveram as aulas interrompidas após vários casos de infecção causados pelo norovírus. A decisão foi tomada para evitar que o vírus se espalhe ainda mais entre alunos, professores e funcionários.

O que está acontecendo?

Nos últimos dias, alunos e funcionários começaram a apresentar sintomas parecidos, principalmente problemas no estômago. Como o vírus se transmite com facilidade, principalmente em lugares com muitas pessoas, a suspensão das aulas foi vista como a melhor forma de controlar a situação.

Quais são os sintomas e formas de contágio?

Quem é infectado pelo norovírus pode sentir:

Vômito

Diarreia

Dor na barriga

Cansaço

Febre leve

Os sintomas costumam aparecer rápido, mas geralmente melhoram em poucos dias.

O contágio acontece pelo contato com superfícies sujas ou alimentos contaminados. Também pode ocorrer quando uma pessoa infectada tem contato próximo com outras.

Quando as aulas voltam?

Ainda não há uma data certa para o retorno. Tudo vai depender de quando o número de casos diminuir e os locais estiverem seguros novamente.

Até lá, a recomendação é manter a higiene, lavar bem as mãos e evitar contato com pessoas doentes.