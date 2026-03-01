Conhecida mundialmente pelas pistas da Fórmula 1 e por seus carros esportivos de alto padrão, a Aston Martin decidiu acelerar em outro segmento no Brasil: o imobiliário de luxo. A fabricante britânica firmou parceria com a construtora Setai para erguer um empreendimento residencial em João Pessoa, na Paraíba.

O projeto marca a estreia da marca na América do Sul nesse tipo de iniciativa. Diferentemente do que muitos poderiam imaginar, o edifício não será construído em Balneário Camboriú, destino frequente de arranha-céus de alto padrão, mas no bairro do Altiplano, uma das áreas mais valorizadas da capital paraibana.

Torre de 45 andares no Nordeste

Batizado de Setai Residences Interiors by Aston Martin, o prédio terá 45 pavimentos e deve figurar entre os mais altos do Nordeste. A montadora será responsável pelo design de interiores, repetindo o modelo já adotado em empreendimentos nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Japão, além de outro anunciado na Flórida.

As unidades residenciais terão metragens que variam de 105 metros quadrados a 320 metros quadrados. A previsão de entrega é para 2031. Segundo estimativas divulgadas pela revista Forbes, os valores podem oscilar entre R$ 2 milhões e R$ 8 milhões, a depender do tamanho e da posição do imóvel.

A poucos metros dali, a mesma incorporadora já desenvolve outro edifício de alto padrão com assinatura da Pininfarina, tradicional estúdio italiano ligado historicamente à Ferrari.

Mercado imobiliário atrai marcas do automobilismo

A presença de grifes automotivas em projetos imobiliários não é novidade. A Porsche, por exemplo, já tem residenciais em diferentes países. No Brasil, Balneário Camboriú se prepara para receber o Senna Tower, empreendimento que homenageia Ayrton Senna e pretende se tornar o residencial mais alto do mundo.

O projeto prevê 228 unidades, incluindo apartamentos de até 400 metros quadrados, coberturas duplex e triplex, além de áreas de lazer e espaços abertos ao público. Os valores estimados variam de R$ 28 milhões a R$ 300 milhões.

Com iniciativas desse porte, o mercado imobiliário de luxo brasileiro passa a atrair cada vez mais marcas tradicionalmente associadas à velocidade e ao prestígio internacional.