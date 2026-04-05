Um teste publicado nas redes sociais pelo perfil Doutor-IE chamou atenção dos motoristas: em um Renault Kwid, o consumo de gasolina praticamente dobrou ao ligar o ar-condicionado. Mas por que o Kwid consume tanto com o ar ligado?

Bom, o motivo está na potência do motor. Quando o ar está ligado, o motor precisa trabalhar mais para fazer o compressor funcionar. Como o carro é leve e tem pouca potência, parte da força do motor é usada só para manter o ar-condicionado ligado, o que aumenta o consumo de combustível.

É importante ressaltar que esse resultado se refere especificamente ao Kwid, que foi testado, e não pode ser generalizado para todos os carros compactos como ele.

Qual é o consumo “normal”?

Na maioria dos veículos o aumento de consumo com o ar ligado fica entre 10% e 20% em casos extremos. Situações de uso intenso, como trânsito pesado, motoristas que dirigem em velocidades altas ou calor extremo, podem levar o gasto para o topo dessa faixa.

Fatores que influenciam o consumo

O impacto do ar-condicionado varia de acordo com diversos fatores:

Velocidade e aerodinâmica : na estrada, abrir os vidros aumenta o arrasto, fazendo o motor trabalhar mais; em baixa velocidade, o efeito é menor

: na estrada, abrir os vidros aumenta o arrasto, fazendo o motor trabalhar mais; em baixa velocidade, o efeito é menor Potência do motor : carros com motores pequenos sofrem mais com a carga extra do compressor

: carros com motores pequenos sofrem mais com a carga extra do compressor Manutenção : filtros sujos ou baixa eficiência do sistema elevam o consumo

: filtros sujos ou baixa eficiência do sistema elevam o consumo Peso do veículo e tipo de trajeto: veículos mais pesados e trajetos urbanos frequentes aumentam a demanda por energia

Dicas para economizar

Para reduzir o impacto do ar-condicionado adote algumas medidas:

Nas estradas, ligue o ar e mantenha os vidros fechados

Desligue o sistema em dias amenos ou durante paradas prolongadas

Mantenha filtros e sistema de climatização com manutenção em dia

Aproveite a ventilação natural quando o clima permitir e a velocidade for baixa